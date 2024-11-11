Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %20,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %8 ve yıllık %30,4 düşüşle 225.205 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %11,3 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %35,4 düşüşle 136,56 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %20,6 düşüşle 2.661.725 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,8 düşüşle 1,73 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.373.706 mt ile Çin oldu. Çin’i, 418.883 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 268.693 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Çin 1.258.745 1.373.706 9,1 105.533 132.404 25,5 Mısır 211.778 418.883 97,8 28.115 11.380 -59,5 Rusya 540.095 268.695 -50,3 9.568 48.322 405 Güney Kore 202.659 226.994 12,0 24.382 14.161 -41,9 Fransa 97.538 93.793 -3,8 12.138 10.794 -11,1 Tayvan 173.912 88.730 -49,0 9.078 3.367 -62,9 Japonya 482.025 87.043 -81,9 88.206 6 - Belçika 31.886 34.003 6,6 5.405 3.308 -38,8 Brezilya 14.992 18.727 24,9 14.992 - - Vietnam 49.994 17.698 -64,6 - - -