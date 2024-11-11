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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %20,6 düştü

Pazartesi, 11 Kasım 2024 10:57:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %8 ve yıllık %30,4 düşüşle 225.205 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %11,3 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %35,4 düşüşle 136,56 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %20,6 düşüşle 2.661.725 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,8 düşüşle 1,73 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.373.706 mt ile Çin oldu. Çin’i, 418.883 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 268.693 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Çin

1.258.745

1.373.706

9,1

105.533

132.404

25,5

Mısır

211.778

418.883

97,8

28.115

11.380

-59,5

Rusya

540.095

268.695

-50,3

9.568

48.322

405

Güney Kore

202.659

226.994

12,0

24.382

14.161

-41,9

Fransa

97.538

93.793

-3,8

12.138

10.794

-11,1

Tayvan

173.912

88.730

-49,0

9.078

3.367

-62,9

Japonya

482.025

87.043

-81,9

88.206

6

-

Belçika

31.886

34.003

6,6

5.405

3.308

-38,8

Brezilya

14.992

18.727

24,9

14.992

-

-

Vietnam

49.994

17.698

-64,6

-

-

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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