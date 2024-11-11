Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %20,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %8 ve yıllık %30,4 düşüşle 225.205 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %11,3 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %35,4 düşüşle 136,56 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %20,6 düşüşle 2.661.725 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,8 düşüşle 1,73 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.373.706 mt ile Çin oldu. Çin’i, 418.883 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 268.693 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2023
|
Ocak-Eylül 2024
|
Yıllık değişim
|
Eylül 2023
|
Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Çin
|
1.258.745
|
1.373.706
|
9,1
|
105.533
|
132.404
|
25,5
|
Mısır
|
211.778
|
418.883
|
97,8
|
28.115
|
11.380
|
-59,5
|
Rusya
|
540.095
|
268.695
|
-50,3
|
9.568
|
48.322
|
405
|
Güney Kore
|
202.659
|
226.994
|
12,0
|
24.382
|
14.161
|
-41,9
|
Fransa
|
97.538
|
93.793
|
-3,8
|
12.138
|
10.794
|
-11,1
|
Tayvan
|
173.912
|
88.730
|
-49,0
|
9.078
|
3.367
|
-62,9
|
Japonya
|
482.025
|
87.043
|
-81,9
|
88.206
|
6
|
-
|
Belçika
|
31.886
|
34.003
|
6,6
|
5.405
|
3.308
|
-38,8
|
Brezilya
|
14.992
|
18.727
|
24,9
|
14.992
|
-
|
-
|
Vietnam
|
49.994
|
17.698
|
-64,6
|
-
|
-
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: