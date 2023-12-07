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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %5,8 arttı

Perşembe, 07 Aralık 2023 11:06:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %7,9 düşüşle ve yıllık %28,8 artışla 298.143 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %8,1 düşüşle ve 2022 yılının Ekim ayına kıyasla %30,8 artışla 194,44 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %5,8 artarak 3,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %17,1 düşüşle 2,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke 1.328.502 mt ile yıllık %156,7 artış gösteren Çin oldu. Çin’i, yıllık %43,8 düşüşle 582.296 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve yıllık %130 artışla 572.373 mt ihracat yapan Japonya takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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