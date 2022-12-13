Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %16,7 azaldı

Salı, 13 Aralık 2022 11:45:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %9,5 ve yıllık %47,3 düşüşle 231.405 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %22,1 ve yıllık %65,3 düşüşle 148,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %16,7 düşerek 3,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %11,9 düşüşle 3,4 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %38,3 düşüşle 1.036.705 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı, Türkiye'ye 537.879 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 1.036.705 1.679.205 -38,3 150.826 168.564 -10,5 Hindistan 537.879 589.162 -8,7 - 71.465 - Çin 517.485 148.322 - - 34.833 - Japonya 248.882 362.319 -31,3 25.178 25.183 - Fransa 240.467 290.860 -17,3 34.099 20.528 - Ukrayna 203.791 886.093 -77 - 94.504 - Brezilya 178.041 27.042 - - 13.337 - İngiltere 130.454 10.782 - 787 - - Hollanda 91.057 18.792 - 939 - - Belçika 57.044 50.256 +13,5 5.954 4.519 +31,8

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: