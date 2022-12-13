Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %16,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %9,5 ve yıllık %47,3 düşüşle 231.405 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %22,1 ve yıllık %65,3 düşüşle 148,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %16,7 düşerek 3,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %11,9 düşüşle 3,4 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %38,3 düşüşle 1.036.705 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı, Türkiye'ye 537.879 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2022
|
Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.036.705
|
1.679.205
|
-38,3
|
150.826
|
168.564
|
-10,5
|
Hindistan
|
537.879
|
589.162
|
-8,7
|
-
|
71.465
|
-
|
Çin
|
517.485
|
148.322
|
-
|
-
|
34.833
|
-
|
Japonya
|
248.882
|
362.319
|
-31,3
|
25.178
|
25.183
|
-
|
Fransa
|
240.467
|
290.860
|
-17,3
|
34.099
|
20.528
|
-
|
Ukrayna
|
203.791
|
886.093
|
-77
|
-
|
94.504
|
-
|
Brezilya
|
178.041
|
27.042
|
-
|
-
|
13.337
|
-
|
İngiltere
|
130.454
|
10.782
|
-
|
787
|
-
|
-
|
Hollanda
|
91.057
|
18.792
|
-
|
939
|
-
|
-
|
Belçika
|
57.044
|
50.256
|
+13,5
|
5.954
|
4.519
|
+31,8
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: