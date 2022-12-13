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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %16,7 azaldı

Salı, 13 Aralık 2022 11:45:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %9,5 ve yıllık %47,3 düşüşle 231.405 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %22,1 ve yıllık %65,3 düşüşle 148,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %16,7 düşerek 3,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %11,9 düşüşle 3,4 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %38,3 düşüşle 1.036.705 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı, Türkiye'ye 537.879 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak-Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.036.705

1.679.205

-38,3

150.826

168.564

-10,5

Hindistan

537.879

589.162

-8,7

-

71.465

-

Çin

517.485

148.322

-

-

34.833

-

Japonya

248.882

362.319

-31,3

25.178

25.183

-

Fransa

240.467

290.860

-17,3

34.099

20.528

-

Ukrayna

203.791

886.093

-77

-

94.504

-

Brezilya

178.041

27.042

-

-

13.337

-

İngiltere

130.454

10.782

-

787

-

-

Hollanda

91.057

18.792

-

939

-

-

Belçika

57.044

50.256

+13,5

5.954

4.519

+31,8

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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