Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak ayında %30,3 arttı

Çarşamba, 13 Mart 2024 12:07:29 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %122,7 ve yıllık %30,3 artışla 415.935 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %112,2 ve yıllık %31,9 artarak 263,88 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Çin’den yaptığı sıcak rulo sac ithalatı yıllık %200,1 artışla 166.709 mt olurken ABD’yi, yıllık %314,8 artışla 99.183 mt hurda ihraç eden Mısır ve yıllık %235,8 artışla 81.187 mt sevkiyat yapan Belçika takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) Çin 166.709 55.545 +200,1 Mısır 99.183 23.910 +314,8 Japonya 81.187 24.175 +235,8 Güney Kore 26.642 34.248 -22,2 Brezilya 18.728 - - Fransa 12.699 10.800 +17,5 Belçika 3.686 2.723 +35,2 Rusya 3.495 90.398 -95,2 Almanya 2.203 914 +140,9 Hollanda 730 1.957 -62,7

Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: