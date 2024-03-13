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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak ayında %30,3 arttı

Çarşamba, 13 Mart 2024 12:07:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %122,7 ve yıllık %30,3 artışla 415.935 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %112,2 ve yıllık %31,9 artarak 263,88 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Çin’den yaptığı sıcak rulo sac ithalatı yıllık %200,1 artışla 166.709 mt olurken ABD’yi, yıllık %314,8 artışla 99.183 mt hurda ihraç eden Mısır ve yıllık %235,8 artışla 81.187 mt sevkiyat yapan Belçika takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

Çin

166.709

55.545

+200,1

Mısır

99.183

23.910

+314,8

Japonya

81.187

24.175

+235,8

Güney Kore

26.642

34.248

-22,2

Brezilya

18.728

-

-

Fransa

12.699

10.800

+17,5

Belçika

3.686

2.723

+35,2

Rusya

3.495

90.398

-95,2

Almanya

2.203

914

+140,9

Hollanda

730

1.957

-62,7

Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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