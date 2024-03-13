Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak ayında %30,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %122,7 ve yıllık %30,3 artışla 415.935 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %112,2 ve yıllık %31,9 artarak 263,88 milyon $ oldu.
Aynı ayda Türkiye’nin Çin’den yaptığı sıcak rulo sac ithalatı yıllık %200,1 artışla 166.709 mt olurken ABD’yi, yıllık %314,8 artışla 99.183 mt hurda ihraç eden Mısır ve yıllık %235,8 artışla 81.187 mt sevkiyat yapan Belçika takip etti.
Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar
|
|
|
|
Ocak 2024
|
Ocak 2023
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
166.709
|
55.545
|
+200,1
|
Mısır
|
99.183
|
23.910
|
+314,8
|
Japonya
|
81.187
|
24.175
|
+235,8
|
Güney Kore
|
26.642
|
34.248
|
-22,2
|
Brezilya
|
18.728
|
-
|
-
|
Fransa
|
12.699
|
10.800
|
+17,5
|
Belçika
|
3.686
|
2.723
|
+35,2
|
Rusya
|
3.495
|
90.398
|
-95,2
|
Almanya
|
2.203
|
914
|
+140,9
|
Hollanda
|
730
|
1.957
|
-62,7
Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: