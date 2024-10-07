Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %19,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %56,7 artış ve yıllık %23,1 düşüşle 244.843 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %33,3 artış ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %28,6 düşüşle 153,93 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %19,6 düşüşle 2.436.519 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,7 düşüşle 1,59 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.241.302 mt ile Çin oldu. Çin’i, 407.501 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 220.373 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2023
|
Ocak-Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
|
Ağustos 2023
|
Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Çin
|
1.153.212
|
1.241.302
|
7,6
|
90.846
|
285.057
|
213,8
|
Mısır
|
183.663
|
407.501
|
121,9
|
49.348
|
8.865
|
-82
|
Rusya
|
530.527
|
220.373
|
-58,5
|
51.400
|
13.310
|
-74,1
|
Güney Kore
|
178.276
|
212.834
|
19,4
|
24.871
|
24.817
|
-0,2
|
Japonya
|
392.818
|
87.037
|
-77,8
|
73.118
|
-
|
-
|
Tayvan
|
164.834
|
85.362
|
-48,2
|
9.685
|
-
|
-
|
Fransa
|
85.399
|
82.998
|
-2,8
|
11.333
|
9.465
|
-16,5
|
Belçika
|
26.480
|
30.695
|
15,9
|
3.591
|
2.912
|
-18,9
|
Brezilya
|
-
|
18.727
|
-
|
-
|
-
|
Vietnam
|
49.994
|
17.698
|
-64,6
|
-
|
-
|
-
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: