Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %19,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %56,7 artış ve yıllık %23,1 düşüşle 244.843 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %33,3 artış ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %28,6 düşüşle 153,93 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %19,6 düşüşle 2.436.519 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,7 düşüşle 1,59 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.241.302 mt ile Çin oldu. Çin’i, 407.501 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 220.373 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Çin 1.153.212 1.241.302 7,6 90.846 285.057 213,8 Mısır 183.663 407.501 121,9 49.348 8.865 -82 Rusya 530.527 220.373 -58,5 51.400 13.310 -74,1 Güney Kore 178.276 212.834 19,4 24.871 24.817 -0,2 Japonya 392.818 87.037 -77,8 73.118 - - Tayvan 164.834 85.362 -48,2 9.685 - - Fransa 85.399 82.998 -2,8 11.333 9.465 -16,5 Belçika 26.480 30.695 15,9 3.591 2.912 -18,9 Brezilya - 18.727 - - - Vietnam 49.994 17.698 -64,6 - - -