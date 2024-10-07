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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %19,6 düştü

Pazartesi, 07 Ekim 2024 10:18:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %56,7 artış ve yıllık %23,1 düşüşle 244.843 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %33,3 artış ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %28,6 düşüşle 153,93 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %19,6 düşüşle 2.436.519 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,7 düşüşle 1,59 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.241.302 mt ile Çin oldu. Çin’i, 407.501 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 220.373 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

Çin

1.153.212

1.241.302

7,6

90.846

285.057

213,8

Mısır

183.663

407.501

121,9

49.348

8.865

-82

Rusya

530.527

220.373

-58,5

51.400

13.310

-74,1

Güney Kore

178.276

212.834

19,4

24.871

24.817

-0,2

Japonya

392.818

87.037

-77,8

73.118

-

-

Tayvan

164.834

85.362

-48,2

9.685

-

-

Fransa

85.399

82.998

-2,8

11.333

9.465

-16,5

Belçika

26.480

30.695

15,9

3.591

2.912

-18,9

Brezilya

-

18.727

  

-

-

-

Vietnam

49.994

17.698

-64,6

-

-

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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