Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2023 yılında %5,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %33,6 ve yıllık %35,2 düşüşle 186.759 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %31,8 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %33,1 düşüşle 124,33 milyon $ oldu.
Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %5,6 artarak 4,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %15,2 düşüşle 2,80 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı yılda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke 1.547.265 mt ile yıllık %187,8 artış gösteren Çin oldu. Çin’i, yıllık %48,9 düşüşle 609.585 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve yıllık %114,4 artışla 601.841 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Türkiye’nin 2023 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2023
|
Aralık 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
1.547.265
|
537.601
|
+187,8
|
76.531
|
20.115
|
+280,5
|
Rusya
|
609.585
|
1.193.767
|
-48,9
|
12.297
|
94.250
|
-87
|
Japonya
|
601.841
|
280.691
|
+114,4
|
-
|
23.586
|
-
|
Güney Kore
|
325.123
|
74.770
|
+334,8
|
16.108
|
16.006
|
+0,6
|
Mısır
|
264.679
|
-
|
-
|
37.796
|
-
|
-
|
Tayvan
|
173.911
|
-
|
-
|
-
|
5.911
|
-
|
Fransa
|
132.563
|
284.132
|
-53,3
|
7.272
|
13.533
|
-46,3
|
Endonezya
|
98.276
|
41.010
|
+139,6
|
-
|
29.814
|
-
|
İngiltere
|
56.752
|
161.777
|
-64,9
|
1.418
|
30.800
|
-95,4
|
Hindistan
|
53.381
|
599.108
|
-91,1
|
-
|
29.883
|
-
2023 yılında Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: