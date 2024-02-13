Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2023 yılında %5,6 arttı

Salı, 13 Şubat 2024 10:51:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %33,6 ve yıllık %35,2 düşüşle 186.759 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %31,8 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %33,1 düşüşle 124,33 milyon $ oldu.

Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %5,6 artarak 4,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %15,2 düşüşle 2,80 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke 1.547.265 mt ile yıllık %187,8 artış gösteren Çin oldu. Çin’i, yıllık %48,9 düşüşle 609.585 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve yıllık %114,4 artışla 601.841 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Türkiye’nin 2023 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) 2023 2022 Yıllık değişim (%) Aralık 2023 Aralık 2022 Yıllık değişim (%) Çin 1.547.265 537.601 +187,8 76.531 20.115 +280,5 Rusya 609.585 1.193.767 -48,9 12.297 94.250 -87 Japonya 601.841 280.691 +114,4 - 23.586 - Güney Kore 325.123 74.770 +334,8 16.108 16.006 +0,6 Mısır 264.679 - - 37.796 - - Tayvan 173.911 - - - 5.911 - Fransa 132.563 284.132 -53,3 7.272 13.533 -46,3 Endonezya 98.276 41.010 +139,6 - 29.814 - İngiltere 56.752 161.777 -64,9 1.418 30.800 -95,4 Hindistan 53.381 599.108 -91,1 - 29.883 -

2023 yılında Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: