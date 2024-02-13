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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2023 yılında %5,6 arttı

Salı, 13 Şubat 2024 10:51:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %33,6 ve yıllık %35,2 düşüşle 186.759 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %31,8 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %33,1 düşüşle 124,33 milyon $ oldu.

Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %5,6 artarak 4,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %15,2 düşüşle 2,80 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke 1.547.265 mt ile yıllık %187,8 artış gösteren Çin oldu. Çin’i, yıllık %48,9 düşüşle 609.585 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve yıllık %114,4 artışla 601.841 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Türkiye’nin 2023 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2023

2022

Yıllık değişim (%)

Aralık 2023

Aralık 2022

Yıllık değişim (%)

Çin

1.547.265

537.601

+187,8

76.531

20.115

+280,5

Rusya

609.585

1.193.767

-48,9

12.297

94.250

-87

Japonya

601.841

280.691

+114,4

-

23.586

-

Güney Kore

325.123

74.770

+334,8

16.108

16.006

+0,6

Mısır

264.679

-

-

37.796

-

-

Tayvan

173.911

-

-

-

5.911

-

Fransa

132.563

284.132

-53,3

7.272

13.533

-46,3

Endonezya

98.276

41.010

+139,6

-

29.814

-

İngiltere

56.752

161.777

-64,9

1.418

30.800

-95,4

Hindistan

53.381

599.108

-91,1

-

29.883

-

2023 yılında Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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