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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %145,2 arttı

Pazartesi, 09 Eylül 2024 11:06:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %27,6 ve yıllık %314,1 artışla 309.800 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25,9 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %241,3 artışla 189,93 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %145,5 artışla 1.405.962 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %114,9 artışla 917,33 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 433.367 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 178.426 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 145.795 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

İtalya

177.244

433.367

144,5

14.834

97.916

560,1

İspanya

31.384

178.426

468,5

4.066

56.904

>1000.0

Mısır

90.216

145.795

61,6

222

15.291

>1000.0

Yunanistan

36.374

94.546

159,9

2.863

21.395

647,3

Cezayir

13.305

78.919

493,2

1.368

1.000

-26,9

Portekiz

1.629

78.535

>1000.0

1.629

38.219

>1000.0

İngiltere

21.187

35.392

67

8.227

4.265

-48,2

Fas

17.120

33.591

96,2

7.140

7.966

11,6

Libya

399

31.419

>1000.0

77

18.769

>1000.0

Belçika

23.617

30.812

30,5

21.477

40

-99,8

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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