Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %145,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %27,6 ve yıllık %314,1 artışla 309.800 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25,9 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %241,3 artışla 189,93 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %145,5 artışla 1.405.962 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %114,9 artışla 917,33 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 433.367 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 178.426 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 145.795 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 177.244 433.367 144,5 14.834 97.916 560,1 İspanya 31.384 178.426 468,5 4.066 56.904 >1000.0 Mısır 90.216 145.795 61,6 222 15.291 >1000.0 Yunanistan 36.374 94.546 159,9 2.863 21.395 647,3 Cezayir 13.305 78.919 493,2 1.368 1.000 -26,9 Portekiz 1.629 78.535 >1000.0 1.629 38.219 >1000.0 İngiltere 21.187 35.392 67 8.227 4.265 -48,2 Fas 17.120 33.591 96,2 7.140 7.966 11,6 Libya 399 31.419 >1000.0 77 18.769 >1000.0 Belçika 23.617 30.812 30,5 21.477 40 -99,8