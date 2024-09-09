Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %145,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %27,6 ve yıllık %314,1 artışla 309.800 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25,9 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %241,3 artışla 189,93 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %145,5 artışla 1.405.962 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %114,9 artışla 917,33 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 433.367 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 178.426 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 145.795 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2023
|
Ocak-Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
|
Temmuz 2023
|
Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
İtalya
|
177.244
|
433.367
|
144,5
|
14.834
|
97.916
|
560,1
|
İspanya
|
31.384
|
178.426
|
468,5
|
4.066
|
56.904
|
>1000.0
|
Mısır
|
90.216
|
145.795
|
61,6
|
222
|
15.291
|
>1000.0
|
Yunanistan
|
36.374
|
94.546
|
159,9
|
2.863
|
21.395
|
647,3
|
Cezayir
|
13.305
|
78.919
|
493,2
|
1.368
|
1.000
|
-26,9
|
Portekiz
|
1.629
|
78.535
|
>1000.0
|
1.629
|
38.219
|
>1000.0
|
İngiltere
|
21.187
|
35.392
|
67
|
8.227
|
4.265
|
-48,2
|
Fas
|
17.120
|
33.591
|
96,2
|
7.140
|
7.966
|
11,6
|
Libya
|
399
|
31.419
|
>1000.0
|
77
|
18.769
|
>1000.0
|
Belçika
|
23.617
|
30.812
|
30,5
|
21.477
|
40
|
-99,8
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: