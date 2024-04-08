Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Şubat döneminde %105,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %50,6 ve yıllık %86,6 artışla 165.181 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,7 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %65,7 artışla 109,89 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %105,6 artışla 274.863 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %88,3 artışla 182.80 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 69.406 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 33.492 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve 26.313 mt ithalat yapan Cezayir takip etti.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2023
|
Ocak-Şubat 2024
|
Yıllık değişim
|
Şubat 2023
|
Şubat 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
İtalya
|
23.880
|
69.406
|
190,6
|
23.880
|
50.027
|
109,5
|
Mısır
|
22.696
|
33.492
|
47,6
|
22.478
|
22.759
|
1,3
|
Cezayir
|
2.163
|
26.313
|
1116,5
|
-
|
10.305
|
-
|
Diğer ülkeler
|
-
|
22.229
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
21.552
|
20.838
|
-3,3
|
11.376
|
16.319
|
43,5
|
ABD
|
-
|
18.748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İspanya
|
6.596
|
16.123
|
144,4
|
3.485
|
13.873
|
298,1
|
Makedonya
|
-
|
10.197
|
-
|
-
|
7.322
|
-
|
Ukrayna
|
3.114
|
7.445
|
139,1
|
152
|
6.498
|
>1000
|
Arnavutluk
|
6.920
|
7.433
|
7,4
|
2.484
|
5.059
|
103,7
Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: