Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Şubat döneminde %105,6 arttı

Pazartesi, 08 Nisan 2024 13:43:39 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %50,6 ve yıllık %86,6 artışla 165.181 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,7 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %65,7 artışla 109,89 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %105,6 artışla 274.863 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %88,3 artışla 182.80 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 69.406 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 33.492 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve 26.313 mt ithalat yapan Cezayir takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2023 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2023 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 23.880 69.406 190,6 23.880 50.027 109,5 Mısır 22.696 33.492 47,6 22.478 22.759 1,3 Cezayir 2.163 26.313 1116,5 - 10.305 - Diğer ülkeler - 22.229 - - - - Yunanistan 21.552 20.838 -3,3 11.376 16.319 43,5 ABD - 18.748 - - - - İspanya 6.596 16.123 144,4 3.485 13.873 298,1 Makedonya - 10.197 - - 7.322 - Ukrayna 3.114 7.445 139,1 152 6.498 >1000 Arnavutluk 6.920 7.433 7,4 2.484 5.059 103,7

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: