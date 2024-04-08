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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Şubat döneminde %105,6 arttı

Pazartesi, 08 Nisan 2024 13:43:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %50,6 ve yıllık %86,6 artışla 165.181 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,7 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %65,7 artışla 109,89 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %105,6 artışla 274.863 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %88,3 artışla 182.80 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 69.406 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 33.492 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve 26.313 mt ithalat yapan Cezayir takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2023

Ocak-Şubat 2024

Yıllık değişim
(%)

Şubat 2023

Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

İtalya

23.880

69.406

190,6

23.880

50.027

109,5

Mısır

22.696

33.492

47,6

22.478

22.759

1,3

Cezayir

2.163

26.313

1116,5

-

10.305

-

Diğer ülkeler

-

22.229

-

-

-

-

Yunanistan

21.552

20.838

-3,3

11.376

16.319

43,5

ABD

-

18.748

-

-

-

-

İspanya

6.596

16.123

144,4

3.485

13.873

298,1

Makedonya

-

10.197

-

-

7.322

-

Ukrayna

3.114

7.445

139,1

152

6.498

>1000

Arnavutluk

6.920

7.433

7,4

2.484

5.059

103,7

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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