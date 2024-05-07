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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Mart döneminde %86 arttı

Salı, 07 Mayıs 2024 10:49:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %25,5 ve yıllık %64,7 artışla 206.564 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %31,6 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %54,8 artışla 144,14 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %86 artışla 482.959 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %72,5 artışla 328 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 115.020 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 68.331 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 59.844 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

İtalya

82.747

115.020

39

58.867

43.739

-25,7

İspanya

19.048

68.331

258,7

12.452

52.209

319,3

Mısır

44.308

59.844

35,1

21.612

26.555

22,9

Cezayir

2.375

47.922

>1000

212

21.608

>1000

Yunanistan

27.347

34.813

27,3

5.795

14.716

153,9

ABD

-

18.748

-

-

-

-

Makedonya

13.087

17.369

32,7

3.039

7.171

136

Arnavutluk

10.434

14.640

40,3

3.513

7.208

105,2

Sırbistan

1.515

13.224

772,9

1.515

6.809

349,4

İngiltere

12

13.113

>1000

-

13.092

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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