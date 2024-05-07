Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Mart döneminde %86 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %25,5 ve yıllık %64,7 artışla 206.564 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %31,6 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %54,8 artışla 144,14 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %86 artışla 482.959 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %72,5 artışla 328 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 115.020 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 68.331 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 59.844 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
Yıllık değişim
|
Mart 2023
|
Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
İtalya
|
82.747
|
115.020
|
39
|
58.867
|
43.739
|
-25,7
|
İspanya
|
19.048
|
68.331
|
258,7
|
12.452
|
52.209
|
319,3
|
Mısır
|
44.308
|
59.844
|
35,1
|
21.612
|
26.555
|
22,9
|
Cezayir
|
2.375
|
47.922
|
>1000
|
212
|
21.608
|
>1000
|
Yunanistan
|
27.347
|
34.813
|
27,3
|
5.795
|
14.716
|
153,9
|
ABD
|
-
|
18.748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Makedonya
|
13.087
|
17.369
|
32,7
|
3.039
|
7.171
|
136
|
Arnavutluk
|
10.434
|
14.640
|
40,3
|
3.513
|
7.208
|
105,2
|
Sırbistan
|
1.515
|
13.224
|
772,9
|
1.515
|
6.809
|
349,4
|
İngiltere
|
12
|
13.113
|
>1000
|
-
|
13.092
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: