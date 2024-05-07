Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Mart döneminde %86 arttı

Salı, 07 Mayıs 2024 10:49:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %25,5 ve yıllık %64,7 artışla 206.564 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %31,6 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %54,8 artışla 144,14 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %86 artışla 482.959 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %72,5 artışla 328 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 115.020 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 68.331 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 59.844 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 82.747 115.020 39 58.867 43.739 -25,7 İspanya 19.048 68.331 258,7 12.452 52.209 319,3 Mısır 44.308 59.844 35,1 21.612 26.555 22,9 Cezayir 2.375 47.922 >1000 212 21.608 >1000 Yunanistan 27.347 34.813 27,3 5.795 14.716 153,9 ABD - 18.748 - - - - Makedonya 13.087 17.369 32,7 3.039 7.171 136 Arnavutluk 10.434 14.640 40,3 3.513 7.208 105,2 Sırbistan 1.515 13.224 772,9 1.515 6.809 349,4 İngiltere 12 13.113 >1000 - 13.092 -

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: