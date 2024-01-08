Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %23,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %61,9 düşüşle ve yıllık %10,6 artışla 78.622 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %63 düşerek ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %3,5 artarak 49,68 milyon $ oldu.
Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %23,1 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %38,7 düşüşle 753,41 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 255.465 mt ile yıllık %9,1 düşüş kaydeden İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %15,9 düşüşle 188.163 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %127,1 artışla 86.234 mt ithalat yapan İspanya takip etti.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2023
|
Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
255.465
|
280.939
|
-9,1
|
9.010
|
16.843
|
-46,5
|
Mısır
|
188.163
|
223.840
|
-15,9
|
29.227
|
4.599
|
+535,5
|
İspanya
|
86.234
|
37.968
|
+127,1
|
-
|
-
|
-
|
Cezayir
|
69.560
|
73.307
|
-5,1
|
8.020
|
-
|
-
|
Belçika
|
67.324
|
61.667
|
+9,2
|
7.044
|
13.786
|
-48,9
|
Yunanistan
|
59.131
|
106.347
|
-44,4
|
5.451
|
3.624
|
+50,4
|
Fas
|
38.419
|
43.734
|
-12,2
|
-
|
313
|
-
|
İngiltere
|
35.008
|
25.001
|
+40
|
-
|
4.754
|
-
|
Makedonya
|
33.464
|
22.185
|
+50,8
|
1.972
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
27.807
|
51.789
|
-46,3
|
1.899
|
5.611
|
+195,5
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: