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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %23,1 düştü

Pazartesi, 08 Ocak 2024 11:29:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %61,9 düşüşle ve yıllık %10,6 artışla 78.622 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %63 düşerek ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %3,5 artarak 49,68 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %23,1 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %38,7 düşüşle 753,41 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 255.465 mt ile yıllık %9,1 düşüş kaydeden İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %15,9 düşüşle 188.163 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %127,1 artışla 86.234 mt ithalat yapan İspanya takip etti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Kasım 2023

Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

İtalya

255.465

280.939

-9,1

9.010

16.843

-46,5

Mısır

188.163

223.840

-15,9

29.227

4.599

+535,5

İspanya

86.234

37.968

+127,1

-

-

-

Cezayir

69.560

73.307

-5,1

8.020

-

-

Belçika

67.324

61.667

+9,2

7.044

13.786

-48,9

Yunanistan

59.131

106.347

-44,4

5.451

3.624

+50,4

Fas

38.419

43.734

-12,2

-

313

-

İngiltere

35.008

25.001

+40

-

4.754

-

Makedonya

33.464

22.185

+50,8

1.972

-

-

Arnavutluk

27.807

51.789

-46,3

1.899

5.611

+195,5

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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