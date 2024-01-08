Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %23,1 düştü

Pazartesi, 08 Ocak 2024 11:29:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %61,9 düşüşle ve yıllık %10,6 artışla 78.622 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %63 düşerek ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %3,5 artarak 49,68 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %23,1 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %38,7 düşüşle 753,41 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 255.465 mt ile yıllık %9,1 düşüş kaydeden İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %15,9 düşüşle 188.163 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %127,1 artışla 86.234 mt ithalat yapan İspanya takip etti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Kasım 2023 Kasım 2022 Yıllık değişim (%) İtalya 255.465 280.939 -9,1 9.010 16.843 -46,5 Mısır 188.163 223.840 -15,9 29.227 4.599 +535,5 İspanya 86.234 37.968 +127,1 - - - Cezayir 69.560 73.307 -5,1 8.020 - - Belçika 67.324 61.667 +9,2 7.044 13.786 -48,9 Yunanistan 59.131 106.347 -44,4 5.451 3.624 +50,4 Fas 38.419 43.734 -12,2 - 313 - İngiltere 35.008 25.001 +40 - 4.754 - Makedonya 33.464 22.185 +50,8 1.972 - - Arnavutluk 27.807 51.789 -46,3 1.899 5.611 +195,5

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: