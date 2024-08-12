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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Haziran döneminde %120,1 arttı

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 11:30:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %20,9 ve yıllık %179,9 artışla 243.772 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %15,4 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %121,8 artışla 151,62 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %120,1 artışla 1.097.229 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %96,2 artışla 728,14 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 335.764 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 130.564 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 121.517 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

İtalya

162.409

335.764

106,7

37.493

105.957

182,6

Mısır

89.994

130.564

45,1

11.900

18.431

54,9

İspanya

27.318

121.517

344,8

-

12.066

-

Cezayir

11.937

77.924

552,8

831

5.600

573,9

Yunanistan

33.510

73.443

119,2

4.940

21.265

330,5

Portekiz

-

40.314

-

-

20.029

-

İngiltere

12.960

31.127

140,2

12.947

5.825

-55

Belçika

2.140

30.816

>1000.0

2.140

13.492

530,5

Fas

9.979

25.626

156,8

-

-

-

Makedonya

27.523

23.570

-14,4

3.091

1.992

-35,6

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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