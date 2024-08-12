Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Haziran döneminde %120,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %20,9 ve yıllık %179,9 artışla 243.772 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %15,4 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %121,8 artışla 151,62 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %120,1 artışla 1.097.229 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %96,2 artışla 728,14 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 335.764 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 130.564 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 121.517 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 162.409 335.764 106,7 37.493 105.957 182,6 Mısır 89.994 130.564 45,1 11.900 18.431 54,9 İspanya 27.318 121.517 344,8 - 12.066 - Cezayir 11.937 77.924 552,8 831 5.600 573,9 Yunanistan 33.510 73.443 119,2 4.940 21.265 330,5 Portekiz - 40.314 - - 20.029 - İngiltere 12.960 31.127 140,2 12.947 5.825 -55 Belçika 2.140 30.816 >1000.0 2.140 13.492 530,5 Fas 9.979 25.626 156,8 - - - Makedonya 27.523 23.570 -14,4 3.091 1.992 -35,6