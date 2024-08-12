Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Haziran döneminde %120,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %20,9 ve yıllık %179,9 artışla 243.772 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %15,4 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %121,8 artışla 151,62 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %120,1 artışla 1.097.229 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %96,2 artışla 728,14 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 335.764 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 130.564 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 121.517 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2023
|
Ocak-Haziran 2024
|
Yıllık değişim
|
Haziran 2023
|
Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
İtalya
|
162.409
|
335.764
|
106,7
|
37.493
|
105.957
|
182,6
|
Mısır
|
89.994
|
130.564
|
45,1
|
11.900
|
18.431
|
54,9
|
İspanya
|
27.318
|
121.517
|
344,8
|
-
|
12.066
|
-
|
Cezayir
|
11.937
|
77.924
|
552,8
|
831
|
5.600
|
573,9
|
Yunanistan
|
33.510
|
73.443
|
119,2
|
4.940
|
21.265
|
330,5
|
Portekiz
|
-
|
40.314
|
-
|
-
|
20.029
|
-
|
İngiltere
|
12.960
|
31.127
|
140,2
|
12.947
|
5.825
|
-55
|
Belçika
|
2.140
|
30.816
|
>1000.0
|
2.140
|
13.492
|
530,5
|
Fas
|
9.979
|
25.626
|
156,8
|
-
|
-
|
-
|
Makedonya
|
27.523
|
23.570
|
-14,4
|
3.091
|
1.992
|
-35,6
Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: