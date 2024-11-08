Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Eylül döneminde %134 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %6,8 ve yıllık %132,9 artışla 226.404 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %7,9 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %118,3 artışla 141,07 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %134 artışla 1.843.388 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %108,8 artışla 1,19 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 538.561 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 229.770 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 206.547 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 218.008 538.561 147,0 18.865 47.275 150,6 İspanya 42.719 229.770 437,9 6.943 31.760 357,4 Mısır 120.898 206.547 70,8 28.486 33.210 16,6 Cezayir 46.536 112.341 141,4 15.176 23.007 51,6 Portekiz 1.629 111.808 >1000 - 33.526 - Yunanistan 49.785 101.972 104,8 1.883 24 -98,7 İngiltere 27.689 57.928 109,2 6.503 735 -88,7 Belçika 53.478 41.407 -22,6 - 4.725 - Ukrayna 16.987 40.164 136,4 999 14.379 >1000 Fas 22.119 36.108 63,2 - 411 -