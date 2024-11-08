Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Eylül döneminde %134 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %6,8 ve yıllık %132,9 artışla 226.404 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %7,9 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %118,3 artışla 141,07 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %134 artışla 1.843.388 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %108,8 artışla 1,19 milyar $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 538.561 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 229.770 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 206.547 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2023
|
Ocak-Eylül 2024
|
Yıllık değişim
|
Eylül 2023
|
Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
İtalya
|
218.008
|
538.561
|
147,0
|
18.865
|
47.275
|
150,6
|
İspanya
|
42.719
|
229.770
|
437,9
|
6.943
|
31.760
|
357,4
|
Mısır
|
120.898
|
206.547
|
70,8
|
28.486
|
33.210
|
16,6
|
Cezayir
|
46.536
|
112.341
|
141,4
|
15.176
|
23.007
|
51,6
|
Portekiz
|
1.629
|
111.808
|
>1000
|
-
|
33.526
|
-
|
Yunanistan
|
49.785
|
101.972
|
104,8
|
1.883
|
24
|
-98,7
|
İngiltere
|
27.689
|
57.928
|
109,2
|
6.503
|
735
|
-88,7
|
Belçika
|
53.478
|
41.407
|
-22,6
|
-
|
4.725
|
-
|
Ukrayna
|
16.987
|
40.164
|
136,4
|
999
|
14.379
|
>1000
|
Fas
|
22.119
|
36.108
|
63,2
|
-
|
411
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: