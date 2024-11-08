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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Eylül döneminde %134 arttı

Cuma, 08 Kasım 2024 10:11:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %6,8 ve yıllık %132,9 artışla 226.404 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %7,9 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %118,3 artışla 141,07 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %134 artışla 1.843.388 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %108,8 artışla 1,19 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 538.561 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 229.770 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 206.547 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

İtalya

218.008

538.561

147,0

18.865

47.275

150,6

İspanya

42.719

229.770

437,9

6.943

31.760

357,4

Mısır

120.898

206.547

70,8

28.486

33.210

16,6

Cezayir

46.536

112.341

141,4

15.176

23.007

51,6

Portekiz

1.629

111.808

>1000

-

33.526

-

Yunanistan

49.785

101.972

104,8

1.883

24

-98,7

İngiltere

27.689

57.928

109,2

6.503

735

-88,7

Belçika

53.478

41.407

-22,6

-

4.725

-

Ukrayna

16.987

40.164

136,4

999

14.379

>1000

Fas

22.119

36.108

63,2

-

411

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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