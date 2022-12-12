Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ekim döneminde %32,5 düştü

Pazartesi, 12 Aralık 2022 12:15:43 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %25,3 ve yıllık %58 düşüşle 109.960 mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %27,8 ve yıllık %73,4 düşüşle 74,37 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde sıcak rulo sac ihracatı yıllık %32,5 düşerek 1,32 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %93,2 düşüşle 1,73 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 264.153 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı, Türkiye’den 219.241 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye’nin bu yılın ilk 10 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak- Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) İtalya 264.153 526.685 -49,8 27.416 61.154 -57,69 Mısır 219.241 50.688 - 3.018 7.851 -61,6 Bulgaristan 118.615 44.882 +164,3 17.423 1.965 - Yunanistan 102.723 79.770 +28,8 18.114 15.032 +20,5 Tunus 80.179 59.613 +34,5 3.149 3.352 -6,1 Cezayir 73.306 30.785 +138,1 8.151 3.989 +104,3 Belçika 48.248 137.347 -64,9 3.544 10.223 -65,3 Arnavutluk 46.220 14.723 - 2.325 107 +97,8 Fas 43.420 18.865 +130,2 2.522 - - Lübnan 38.509 6.510 - 5.748 1.296 -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: