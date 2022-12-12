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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ekim döneminde %32,5 düştü

Pazartesi, 12 Aralık 2022 12:15:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %25,3 ve yıllık %58 düşüşle 109.960 mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %27,8 ve yıllık %73,4 düşüşle 74,37 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde sıcak rulo sac ihracatı yıllık %32,5 düşerek 1,32 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %93,2 düşüşle 1,73 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 264.153 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı, Türkiye’den 219.241 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye’nin bu yılın ilk 10 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak- Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

İtalya

264.153

526.685

-49,8

27.416

61.154

-57,69

Mısır

219.241

50.688

-

3.018

7.851

-61,6

Bulgaristan

118.615

44.882

+164,3

17.423

1.965

-

Yunanistan

102.723

79.770

+28,8

18.114

15.032

+20,5

Tunus

80.179

59.613

+34,5

3.149

3.352

-6,1

Cezayir

73.306

30.785

+138,1

8.151

3.989

+104,3

Belçika

48.248

137.347

-64,9

3.544

10.223

-65,3

Arnavutluk

46.220

14.723

-

2.325

107

+97,8

Fas

43.420

18.865

+130,2

2.522

-

-

Lübnan

38.509

6.510

-

5.748

1.296

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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