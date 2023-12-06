Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ekim döneminde %24,8 düştü

Çarşamba, 06 Aralık 2023 13:58:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %115,1 ve yıllık %90,4 artışla 207.545 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %108,1 ve 2022 yılının Ekim ayına kıyasla %81,9 artarak 134,83 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %24,8 düşüşle 989.679 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine %40,4 düşüşle 704,35 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 246.456 mt ile yıllık %6,7 düşüş kaydeden İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %27,5 düşüşle 158.931 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %25,9 artışla 60.278 mt ithalat yapan Belçika takip etti.