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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ekim döneminde %100,3 arttı

Perşembe, 05 Aralık 2024 10:22:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %33,3 ve yıllık %27,2 düşüşle 150.831 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %34,4 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %31 düşüşle 92,66 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %100,3 artışla 1.992.622 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %82,1 artışla 1,28 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 578.217 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 243.734 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 218.094 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim
(%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)

İtalya

246.456

578.217

134,6

28.448

39.979

40,5

İspanya

86.234

243.734

182,6

43.515

13.890

-68,1

Mısır

160.756

218.094

35,7

39.858

12.021

-69,8

Cezayir

61.540

133.784

117,4

15.004

21.527

43,5

Yunanistan

53.704

111.677

107,9

3.918

10.029

156

Portekiz

1.629

111.672

>1000

-

-

-

İngiltere

35.009

57.928

65,5

7.319

-

-

Ukrayna

22.241

54.101

143,2

5.254

13.952

165,6

Belçika

60.278

41.353

-31,4

6.799

-

-

Sırbistan

10.699

39.031

264,8

-

8.530

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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