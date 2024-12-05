Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ekim döneminde %100,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %33,3 ve yıllık %27,2 düşüşle 150.831 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %34,4 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %31 düşüşle 92,66 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %100,3 artışla 1.992.622 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %82,1 artışla 1,28 milyar $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 578.217 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 243.734 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 218.094 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2023
|
Ocak-Ekim 2024
|
Yıllık değişim
|
Ekim 2023
|
Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
İtalya
|
246.456
|
578.217
|
134,6
|
28.448
|
39.979
|
40,5
|
İspanya
|
86.234
|
243.734
|
182,6
|
43.515
|
13.890
|
-68,1
|
Mısır
|
160.756
|
218.094
|
35,7
|
39.858
|
12.021
|
-69,8
|
Cezayir
|
61.540
|
133.784
|
117,4
|
15.004
|
21.527
|
43,5
|
Yunanistan
|
53.704
|
111.677
|
107,9
|
3.918
|
10.029
|
156
|
Portekiz
|
1.629
|
111.672
|
>1000
|
-
|
-
|
-
|
İngiltere
|
35.009
|
57.928
|
65,5
|
7.319
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
22.241
|
54.101
|
143,2
|
5.254
|
13.952
|
165,6
|
Belçika
|
60.278
|
41.353
|
-31,4
|
6.799
|
-
|
-
|
Sırbistan
|
10.699
|
39.031
|
264,8
|
-
|
8.530
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: