Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ekim döneminde %100,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %33,3 ve yıllık %27,2 düşüşle 150.831 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %34,4 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %31 düşüşle 92,66 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %100,3 artışla 1.992.622 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %82,1 artışla 1,28 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 578.217 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 243.734 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 218.094 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 246.456 578.217 134,6 28.448 39.979 40,5 İspanya 86.234 243.734 182,6 43.515 13.890 -68,1 Mısır 160.756 218.094 35,7 39.858 12.021 -69,8 Cezayir 61.540 133.784 117,4 15.004 21.527 43,5 Yunanistan 53.704 111.677 107,9 3.918 10.029 156 Portekiz 1.629 111.672 >1000 - - - İngiltere 35.009 57.928 65,5 7.319 - - Ukrayna 22.241 54.101 143,2 5.254 13.952 165,6 Belçika 60.278 41.353 -31,4 6.799 - - Sırbistan 10.699 39.031 264,8 - 8.530 -