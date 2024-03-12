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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak ayında %143,3 arttı

Salı, 12 Mart 2024 11:15:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %37,5 düşüş ve yıllık %143,3 artışla 109.805 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %35,7 düşüş ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %137,9 artışla 73,17 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 19.416 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 18.765 mt sıcak rulo sac ithal eden ABD ve 15.905 mt ithalat yapan Cezayir takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

İtalya

19.416

-

-

ABD

18.765

-

-

Cezayir

15.905

2.163

+635

Mısır

10.703

218

-95

Diğer Ülkeler

7.481

-

-

Yunanistan

4.793

10.176

-52,9

Libya

3.183

161

+1877

Romanya

3.119

582

+431,9

Fas

3.006

349

+761,3

Irak

2.919

3.097

-5,7

Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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