Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak ayında %143,3 arttı

Salı, 12 Mart 2024 11:15:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %37,5 düşüş ve yıllık %143,3 artışla 109.805 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %35,7 düşüş ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %137,9 artışla 73,17 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 19.416 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 18.765 mt sıcak rulo sac ithal eden ABD ve 15.905 mt ithalat yapan Cezayir takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) İtalya 19.416 - - ABD 18.765 - - Cezayir 15.905 2.163 +635 Mısır 10.703 218 -95 Diğer Ülkeler 7.481 - - Yunanistan 4.793 10.176 -52,9 Libya 3.183 161 +1877 Romanya 3.119 582 +431,9 Fas 3.006 349 +761,3 Irak 2.919 3.097 -5,7

Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: