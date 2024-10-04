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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %134,1 arttı

Cuma, 04 Ekim 2024 09:34:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %31,3 düşüş ve yıllık %80,9 artışla 211.971 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %30,7 düşüş ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %68,2 artışla 131,07 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %134,1 artışla 1.616.984 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %107,6 artışla 1,05 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 491.285 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 198.010 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 173.338 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

İtalya

199.143

491.285

146,7

21.899

58.390

166,6

İspanya

35.775

198.010

453,5

4.391

19.480

343,6

Mısır

92.411

173.338

87,6

2.195

27.836

>1000.0

Yunanistan

47.902

101.948

112,8

11.528

7.409

-35,7

Cezayir

31.360

89.333

184,9

18.054

10.415

-42,3

Portekiz

1.629

78.282

>1000

-

-

-

İngiltere

21.167

57.194

170,2

-

21.802

-

Belçika

53.478

36.681

-31,4

29.861

5.869

-80,3

Fas

22.119

35.696

61,4

4.999

2.104

-57,9

Libya

757

32.681

>1000

358

1.542

330,7

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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