Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %134,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %31,3 düşüş ve yıllık %80,9 artışla 211.971 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %30,7 düşüş ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %68,2 artışla 131,07 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %134,1 artışla 1.616.984 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %107,6 artışla 1,05 milyar $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 491.285 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 198.010 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 173.338 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2023
|
Ocak-Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
|
Ağustos 2023
|
Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
İtalya
|
199.143
|
491.285
|
146,7
|
21.899
|
58.390
|
166,6
|
İspanya
|
35.775
|
198.010
|
453,5
|
4.391
|
19.480
|
343,6
|
Mısır
|
92.411
|
173.338
|
87,6
|
2.195
|
27.836
|
>1000.0
|
Yunanistan
|
47.902
|
101.948
|
112,8
|
11.528
|
7.409
|
-35,7
|
Cezayir
|
31.360
|
89.333
|
184,9
|
18.054
|
10.415
|
-42,3
|
Portekiz
|
1.629
|
78.282
|
>1000
|
-
|
-
|
-
|
İngiltere
|
21.167
|
57.194
|
170,2
|
-
|
21.802
|
-
|
Belçika
|
53.478
|
36.681
|
-31,4
|
29.861
|
5.869
|
-80,3
|
Fas
|
22.119
|
35.696
|
61,4
|
4.999
|
2.104
|
-57,9
|
Libya
|
757
|
32.681
|
>1000
|
358
|
1.542
|
330,7
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: