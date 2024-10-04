Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %134,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %31,3 düşüş ve yıllık %80,9 artışla 211.971 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %30,7 düşüş ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %68,2 artışla 131,07 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %134,1 artışla 1.616.984 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %107,6 artışla 1,05 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 491.285 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 198.010 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 173.338 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 199.143 491.285 146,7 21.899 58.390 166,6 İspanya 35.775 198.010 453,5 4.391 19.480 343,6 Mısır 92.411 173.338 87,6 2.195 27.836 >1000.0 Yunanistan 47.902 101.948 112,8 11.528 7.409 -35,7 Cezayir 31.360 89.333 184,9 18.054 10.415 -42,3 Portekiz 1.629 78.282 >1000 - - - İngiltere 21.167 57.194 170,2 - 21.802 - Belçika 53.478 36.681 -31,4 29.861 5.869 -80,3 Fas 22.119 35.696 61,4 4.999 2.104 -57,9 Libya 757 32.681 >1000 358 1.542 330,7