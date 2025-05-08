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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı ilk çeyrekte %50,6 arttı, AB’ye yapılan ihracat iki katına çıktı

Perşembe, 08 Mayıs 2025 12:28:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Mart ayında aylık %29,1 ve yıllık %66,9 artışla 335.578 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %31,6 düşüş ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %35,9 artışla 190,58 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %50,6 artışla 719.099 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %25,8 artışla 407,85 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Ocak-Mart 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 214.006 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 99.288 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 92.880 mt ithalat yapan Portekiz takip etti. Bununla birlikte güçlü bir talep geldiği için ilk çeyrekte AB ülkelerine yapılan sıcak rulo sac ihracatı %112,8 artışla 489.041 mt seviyesine yükseldi. Mart ayında Hindistan, Mısır, Vietnam ve Japonya’dan yapılan sıcak rulo sac ithalatına yönelik antidamping soruşturmaları devam ettiği ve bu ülkelerden ithal sıcak rulo saca vergi getirilmesi beklendiği için Türkiye’nin daha güvenli bir kaynak olarak kabul edilmesi de bahsi geçen artışta etkili oldu. Bahsi geçen soruşturmaların ön sonuçlarında Mısır, Vietnam ve Japonya’ya beklendiği üzere antidamping vergisi getirildi.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mart 2025 Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)
İtalya 214.006 114.595 86,7 132.345 43.314 205,5
İspanya 99.288 68.153 45,7 44.660 52.031 16,5
Portekiz 92.880 - - 53.284 - -
Mısır 66.021 59.843 10,3 25.743 26.554 -3,1
Yunanistan 49.681 34.426 44,3 13.847 13.730 0,9
Libya 28.413 3.446 724,5 5.688 57 >1000
Tunus 22.998 507 >1000 4.951 46 >1000
Ukrayna 19.157 11.312 69,4 6.257 3.805 64,4
Lübnan 16.265 3.891 318 8.511 1.627 423,1
Romanya 15.386 6.810 125,9 5.403 686 687,6

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Mart 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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