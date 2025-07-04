Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %52 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Mayıs ayında aylık %1,8 ve yıllık %45,7 artışla 293.911 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %0,3 düşüş ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %31 artışla 172,10 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %52 artışla 1,30 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %30,1 artışla 750,19 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %53,4 artışla 352.470 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 245.469 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 112.958 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2025
|Ocak-Mayıs 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|İtalya
|352.470
|229.806
|53,4
|64.723
|96.708
|-33,1
|İspanya
|245.469
|109.451
|124,3
|85.724
|10.282
|733,7
|Portekiz
|112.958
|20.285
|456,9
|14.523
|-
|-
|Yunanistan
|81.160
|52.176
|55,6
|12.238
|16.687
|-26,7
|Mısır
|80.858
|112.134
|-27,9
|14.976
|30.853
|-51,5
|ABD
|63.373
|18.749
|238,0
|21.000
|-
|-
|Libya
|38.961
|5.433
|617,1
|6.930
|1.987
|248,8
|Ukrayna
|31.211
|14.277
|118,6
|4.624
|2.965
|56,0
|Lübnan
|27.613
|4.734
|483,3
|10.892
|843
|>1000
|Romanya
|27.068
|13.236
|104,5
|6.306
|1.236
|410,2