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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %52 arttı

Cuma, 04 Temmuz 2025 11:10:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Mayıs ayında aylık %1,8 ve yıllık %45,7 artışla 293.911 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %0,3 düşüş ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %31 artışla 172,10 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %52 artışla 1,30 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %30,1 artışla 750,19 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %53,4 artışla 352.470 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 245.469 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 112.958 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2025 Mayıs 2024

Yıllık değişim

 (%)
İtalya 352.470 229.806 53,4 64.723 96.708 -33,1
İspanya 245.469 109.451 124,3 85.724 10.282 733,7
Portekiz 112.958 20.285 456,9 14.523 - -
Yunanistan 81.160 52.176 55,6 12.238 16.687 -26,7
Mısır 80.858 112.134 -27,9 14.976 30.853 -51,5
ABD 63.373 18.749 238,0 21.000 - -
Libya 38.961 5.433 617,1 6.930 1.987 248,8
Ukrayna 31.211 14.277 118,6 4.624 2.965 56,0
Lübnan 27.613 4.734 483,3 10.892 843 >1000
Romanya 27.068 13.236 104,5 6.306 1.236 410,2

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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