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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2023 yılında %14,5 düştü

Pazartesi, 12 Şubat 2024 11:38:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %124,6 ve yıllık %164,1 artışla 175.670 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %130,1 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %157,2 artarak 113,80 milyon $ oldu.

Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %14,5 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %32 düşüşle 867 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 308.696 mt ile yıllık %8,7 artış kaydeden İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %5,6 düşüşle 241.817 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %152,2 artışla 95.761 mt ithalat yapan İspanya takip etti.

2023 yılında Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

2023

2022

Yıllık değişim (%)

Aralık 2023

Aralık 2022

Yıllık değişim (%)

İtalya

308.696

283.941

+8,7

53.416

3.002

-

Mısır

241.817

256.222

-5,6

53.734

32.382

+65,9

İspanya

95.761

37.968

+152,2

9.527

-

-

Cezayir

85.859

75.758

+13,3

16.373

2.451

+568

Yunanistan

68.143

107.327

-36,5

9.053

980

-99,1

Belçika

67.324

61.667

+9,2

-

-

-

Fas

44.465

43.761

+1,6

6.046

27

-77,6

İngiltere

35.008

25.035

+39,8

-

34

-

Makedonya

33.464

22.190

+50,8

-

5

-

Arnavutluk

29.961

53.718

-44,2

2.153

1.930

+11,6

2023 yılında Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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