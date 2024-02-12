Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2023 yılında %14,5 düştü

Pazartesi, 12 Şubat 2024 11:38:16 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %124,6 ve yıllık %164,1 artışla 175.670 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %130,1 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %157,2 artarak 113,80 milyon $ oldu.

Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %14,5 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %32 düşüşle 867 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 308.696 mt ile yıllık %8,7 artış kaydeden İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %5,6 düşüşle 241.817 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %152,2 artışla 95.761 mt ithalat yapan İspanya takip etti.

2023 yılında Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) 2023 2022 Yıllık değişim (%) Aralık 2023 Aralık 2022 Yıllık değişim (%) İtalya 308.696 283.941 +8,7 53.416 3.002 - Mısır 241.817 256.222 -5,6 53.734 32.382 +65,9 İspanya 95.761 37.968 +152,2 9.527 - - Cezayir 85.859 75.758 +13,3 16.373 2.451 +568 Yunanistan 68.143 107.327 -36,5 9.053 980 -99,1 Belçika 67.324 61.667 +9,2 - - - Fas 44.465 43.761 +1,6 6.046 27 -77,6 İngiltere 35.008 25.035 +39,8 - 34 - Makedonya 33.464 22.190 +50,8 - 5 - Arnavutluk 29.961 53.718 -44,2 2.153 1.930 +11,6

2023 yılında Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: