Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2023 yılında %14,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %124,6 ve yıllık %164,1 artışla 175.670 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %130,1 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %157,2 artarak 113,80 milyon $ oldu.
Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %14,5 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %32 düşüşle 867 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı yılda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke 308.696 mt ile yıllık %8,7 artış kaydeden İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %5,6 düşüşle 241.817 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %152,2 artışla 95.761 mt ithalat yapan İspanya takip etti.
2023 yılında Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2023
|
Aralık 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
308.696
|
283.941
|
+8,7
|
53.416
|
3.002
|
-
|
Mısır
|
241.817
|
256.222
|
-5,6
|
53.734
|
32.382
|
+65,9
|
İspanya
|
95.761
|
37.968
|
+152,2
|
9.527
|
-
|
-
|
Cezayir
|
85.859
|
75.758
|
+13,3
|
16.373
|
2.451
|
+568
|
Yunanistan
|
68.143
|
107.327
|
-36,5
|
9.053
|
980
|
-99,1
|
Belçika
|
67.324
|
61.667
|
+9,2
|
-
|
-
|
-
|
Fas
|
44.465
|
43.761
|
+1,6
|
6.046
|
27
|
-77,6
|
İngiltere
|
35.008
|
25.035
|
+39,8
|
-
|
34
|
-
|
Makedonya
|
33.464
|
22.190
|
+50,8
|
-
|
5
|
-
|
Arnavutluk
|
29.961
|
53.718
|
-44,2
|
2.153
|
1.930
|
+11,6
2023 yılında Türkiye’nin en çok sıcak rulo ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: