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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %11,7 düştü

Salı, 15 Mart 2022 12:32:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu araç üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %16,7 artış ve yıllık %8,9 düşüşle 105.644 adet oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık %11,7 düşerek 196.164 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %9,6 düşüşle 61.544 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %8,1 düşüşle 44.100 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, binek araç üretimi yıllık %20,1 düşüşle 109.322 adet ve ticari araç üretimi yıllık %1,7 artışla 86.842 adet seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %65,6 olurken, bu yılın Ocak-Şubat döneminde söz konusu oran %60,9 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  otomotiv  |  benzer haberler »

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