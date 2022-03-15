Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %11,7 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu araç üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %16,7 artış ve yıllık %8,9 düşüşle 105.644 adet oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık %11,7 düşerek 196.164 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %9,6 düşüşle 61.544 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %8,1 düşüşle 44.100 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, binek araç üretimi yıllık %20,1 düşüşle 109.322 adet ve ticari araç üretimi yıllık %1,7 artışla 86.842 adet seviyesinde kaydedildi.
Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %65,6 olurken, bu yılın Ocak-Şubat döneminde söz konusu oran %60,9 seviyesinde yer aldı.