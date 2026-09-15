 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye'nin...

Türkiye'nin motorlu araç satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %11,7 düşüş kaydetti

Salı, 15 Eylül 2026 14:34:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ağustos ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %0,5 artış ve yıllık %19,8 düşüşle 84.126 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %25,2 düşüşle 61.529 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %11,7 düşüşle 745.597 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk sekiz ayında motorlu araç ihracatı yıllık %12 düşüşle 597.594 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %28,1 düşüşle 279.341 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %15,1 artışla 241.176 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %2 artışla 26,61 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %9,3 düşüşle 6,82 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Ağustos ayında Türkiye'nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %25,2 düşüşle 56.924 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %31,7 düşüşle 41.081 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %18,1 düşüşle 494.087 adet ve binek araç ithalatı yıllık %20,7 düşüşle 367.240 adet seviyelerinde yer aldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye'nin motorlu araç üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %7,3 geriledi

14 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye'de araç satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %11,9 azaldı

02 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye'de yeni motorlu araç kayıtları 2026'nın Temmuz ayında %6,5 arttı

18 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye'nin motorlu araç satışları 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %10,6 geriledi

18 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye'nin motorlu araç üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %8,1 düşüş kaydetti

17 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye'de araç satışları 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %10,7 azaldı

05 Ağu | Çelik Haberler

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye planlı bakım çalışmaları için üretime ara verecek

03 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Haziran ayında %21,9 yükseldi

20 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2026’nın ilk yarısında %8,2 düştü

14 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2026’nın ilk yarısında %6,1 geriledi

13 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis