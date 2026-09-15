Türkiye'nin motorlu araç satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %11,7 düşüş kaydetti

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ağustos ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %0,5 artış ve yıllık %19,8 düşüşle 84.126 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %25,2 düşüşle 61.529 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %11,7 düşüşle 745.597 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk sekiz ayında motorlu araç ihracatı yıllık %12 düşüşle 597.594 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %28,1 düşüşle 279.341 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %15,1 artışla 241.176 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %2 artışla 26,61 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %9,3 düşüşle 6,82 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Ağustos ayında Türkiye'nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %25,2 düşüşle 56.924 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %31,7 düşüşle 41.081 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %18,1 düşüşle 494.087 adet ve binek araç ithalatı yıllık %20,7 düşüşle 367.240 adet seviyelerinde yer aldı.