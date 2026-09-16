Türkiye'de yeni motorlu araç kayıtları 2026'nın Ağustos ayında %17,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ağustos ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %17,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,1 düşüş göstererek 171.887 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %16,1 ve yıllık %30,4 düşüşle 66.048 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %38,4'ünü oluşturdu.
Öte yandan Ağustos ayında yeni kamyonet kayıtları Mayıs ayına kıyasla %15,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,7 düşüş göstererek 16.521 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,6'sını oluşturdu.