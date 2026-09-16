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Türkiye'de yeni motorlu araç kayıtları 2026'nın Ağustos ayında %17,2 düştü

Çarşamba, 16 Eylül 2026 16:27:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ağustos ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %17,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,1 düşüş göstererek 171.887 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %16,1 ve yıllık %30,4 düşüşle 66.048 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %38,4'ünü oluşturdu.

Öte yandan Ağustos ayında yeni kamyonet kayıtları Mayıs ayına kıyasla %15,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,7 düşüş göstererek 16.521 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,6'sını oluşturdu.

Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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