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Türkiye'de araç satışları 2026'nın Ocak-Ekim döneminde %15,3 azaldı

Çarşamba, 04 Kasım 2026 14:30:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %3,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %30,8 düşüşle 80.334 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %1,9 artışla ve yıllık %28,4 azalışla 64.939 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %22 ve yıllık %39,5 azalarak 15.395 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %15,3 düşüşle 883.799 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %16,9 azalarak 692.916 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %9,3 düşerek 190.883 adet seviyelerinde yer aldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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