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Türkiye'nin motorlu araç üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %5,9 düşüş kaydetti

Pazartesi, 12 Ekim 2026 11:53:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Eylül ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık 74,2 ve yıllık %5,1 artışla 129.571 adet oldu. Ocak-Eylül döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %5,9 düşüşle 971.159 adet seviyesine indi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %3,8 düşüşle 70.197 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %18 artışla 59.374 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk dokuz ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,1 düşüşle 528.366 adet ve ticari araç üretimi yıllık %12,4 artışla 442.793 adet seviyelerinde kaydedildi.

Eylül ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %74,3 olurken, Ocak-Eylül döneminde söz konusu oran %69,6 seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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