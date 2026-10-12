Türkiye'nin motorlu araç üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %5,9 düşüş kaydetti

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Eylül ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık 74,2 ve yıllık %5,1 artışla 129.571 adet oldu. Ocak-Eylül döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %5,9 düşüşle 971.159 adet seviyesine indi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %3,8 düşüşle 70.197 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %18 artışla 59.374 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk dokuz ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,1 düşüşle 528.366 adet ve ticari araç üretimi yıllık %12,4 artışla 442.793 adet seviyelerinde kaydedildi.

Eylül ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %74,3 olurken, Ocak-Eylül döneminde söz konusu oran %69,6 seviyesinde yer aldı.