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Türkiye'de araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %13,4 azaldı

Cuma, 02 Ekim 2026 16:14:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %3 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %24,3 düşüşle 83.469 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %3,6 artışla ve yıllık %27,8 azalışla 63.736 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %1,2 artışla ve yıllık %10,4 azalarak 19.733 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %13,4 düşüşle 803.465 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %15,5 azalarak 627.977 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %5,1 düşerek 175.488 adet seviyelerinde yer aldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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