Türkiye'de araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %13,4 azaldı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %3 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %24,3 düşüşle 83.469 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %3,6 artışla ve yıllık %27,8 azalışla 63.736 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %1,2 artışla ve yıllık %10,4 azalarak 19.733 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %13,4 düşüşle 803.465 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %15,5 azalarak 627.977 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %5,1 düşerek 175.488 adet seviyelerinde yer aldı.