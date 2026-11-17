Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ekim ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %3,8 ve yıllık %30,1 düşüşle 83.637 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %28,4 düşüşle 64.939 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %15,1 düşüşle 916.149 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk 10 ayında motorlu araç ihracatı yıllık %9,4 düşüşle 779.557 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %25,3 düşüşle 364.639 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %17,6 artışla 315.163 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %3 artışla 34,46 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %6,3 düşüşle 8,94 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Ekim ayında Türkiye'nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %34 düşüşle 53.955 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %31,6 düşüşle 41.471 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %21,2 düşüşle 602.776 adet ve binek araç ithalatı yıllık %23,5 düşüşle 448.122 adet seviyelerinde yer aldı.