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Türkiye'nin motorlu araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %13,2 geriledi

Salı, 13 Ekim 2026 11:31:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Eylül ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %3,4 artış ve yıllık %23,8 düşüşle 86.993 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %27,8 düşüşle 63.736 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %13,2 düşüşle 832.521 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında motorlu araç ihracatı yıllık %10,5 düşüşle 685.671 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %26,8 düşüşle 317.970 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %17 artışla 278.886 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %2,8 artışla 30,48 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %7,8 düşüşle 7,78 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Eylül ayında Türkiye'nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %31,5 düşüşle 54.739 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %36,3 düşüşle 39.411 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %19,6 düşüşle 548.830 adet ve binek araç ithalatı yıllık %22,5 düşüşle 406.651 adet seviyelerinde yer aldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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