Türkiye'nin motorlu araç satışları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %13,2 geriledi

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Eylül ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %3,4 artış ve yıllık %23,8 düşüşle 86.993 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %27,8 düşüşle 63.736 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %13,2 düşüşle 832.521 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında motorlu araç ihracatı yıllık %10,5 düşüşle 685.671 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %26,8 düşüşle 317.970 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %17 artışla 278.886 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %2,8 artışla 30,48 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %7,8 düşüşle 7,78 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Eylül ayında Türkiye'nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %31,5 düşüşle 54.739 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %36,3 düşüşle 39.411 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %19,6 düşüşle 548.830 adet ve binek araç ithalatı yıllık %22,5 düşüşle 406.651 adet seviyelerinde yer aldı.