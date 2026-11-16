Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Ekim ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %6,3 ve yıllık %8 düşüşle 121.360 adet oldu. Ocak-Ekim döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %6,1 düşüşle 1.092.519 adet seviyesine indi.
Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %20,1 düşüşle 63.797 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %10,7 artışla 57.563 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk 10 ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,5 düşüşle 592.163 adet ve ticari araç üretimi yıllık %12,2 artışla 500.356 adet seviyelerinde kaydedildi.
Ekim ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %68,1 olurken, Ocak-Ekim döneminde söz konusu oran %61,4 seviyesinde yer aldı.