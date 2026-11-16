Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ekim ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %18,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %26,7 düşüş göstererek 130.697 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %3,5 ve yıllık %29,1 düşüşle 62.097 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %47,5'ini oluşturdu.
Öte yandan Ekim ayında yeni kamyonet kayıtları Ağustos ayına kıyasla %16,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %33,1 düşüş göstererek 13.591 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %10,4'ünü oluşturdu.