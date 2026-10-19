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Türkiye'de yeni motorlu araç kayıtları 2026'nın Eylül ayında %6,3 geriledi

Pazartesi, 19 Ekim 2026 13:55:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Eylül ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %6,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,9 düşüş göstererek 161.027 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %2,5 ve yıllık %19,9 düşüşle 64.361 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %40'ını oluşturdu.

Öte yandan Eylül ayında yeni kamyonet kayıtları Ağustos ayına kıyasla %1,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,3 düşüş göstererek 16.279 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %10,1'ini oluşturdu.

Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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