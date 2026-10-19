Türkiye'de yeni motorlu araç kayıtları 2026'nın Eylül ayında %6,3 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Eylül ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %6,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,9 düşüş göstererek 161.027 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %2,5 ve yıllık %19,9 düşüşle 64.361 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %40'ını oluşturdu.
Öte yandan Eylül ayında yeni kamyonet kayıtları Ağustos ayına kıyasla %1,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,3 düşüş göstererek 16.279 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %10,1'ini oluşturdu.