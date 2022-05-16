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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %8,8 düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 12:05:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu taşıt üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %0,5 ve yıllık %3,2 artışla 107.167 adet oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %8,8 düşerek 409.903 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %15,9 düşüşle 62.837 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %52 artışla 44.330 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, binek araç üretimi yıllık %20 düşüşle 229.200 adet ve ticari araç üretimi yıllık %10,9 artışla 180.703 adet seviyelerinde kaydedildi.

Nisan ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %66,3 olurken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde söz konusu oran %63,6 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa otomotiv 

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