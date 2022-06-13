Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %3,5 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu taşıt üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %3 düşüşle ve yıllık %25,5 artışla 103.984 adet oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %3,5 düşerek 513.887 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %0,3 artışla 67.162 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %131,8 artışla 36.822 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, binek araç üretimi yıllık %16,2 düşüşle 296.362 adet ve ticari araç üretimi yıllık %21,6 artışla 217.525 adet seviyelerinde kaydedildi.
Mayıs ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %64,1 olurken, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde söz konusu oran %63,7 seviyesinde yer aldı.