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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %2,3 arttı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 12:24:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %1,1 ve yıllık %13,3 düşüşle 92.625 adet oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %2,3 artarak 833.146 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %5,1 artışla 62.560 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %36,4 düşüşle 30.065 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, binek araç üretimi yıllık %3 düşüşle 496.302 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,2 artışla 336.844 adet seviyelerinde kaydedildi.

Ağustos ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %56,9 olurken, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde söz konusu oran %64,4 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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