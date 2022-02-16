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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak’ta %12,4 düştü

Çarşamba, 16 Şubat 2022 10:54:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %12,4 düşüşle 39.692 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %17,9 düşüşle 29.020 adet oldu.

Öte yandan, Ocak ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %12,6 düşüşle 67.799 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %27,2 düşüşle 34.999 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %12,7 artışla 28.351 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %5,7 düşüşle 2,17 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %22,3 düşüşle 622,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ocak ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %23,2 düşüşle 21.250 adet ve binek araç ithalatı yıllık %23,5 düşüşle 17.709 adet olarak kaydedildi.


Etiketler: Avrupa  otomotiv  Türkiye  |  benzer haberler »


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