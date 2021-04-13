Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mart döneminde %60,6 arttı

Salı, 13 Nisan 2021 11:38:05 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %93,9 artışla 99.964 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %91,4 artışla 76.357 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %60,6 artarak 206.597 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk üç ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %5,5 düşüşle 261.109 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %18,9 düşüşle 155.457 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %28,2 artışla 108.765 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %9,6 artışla 7,82 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %7,8 düşüşle 2,66 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Mart ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %86,3 artışla 57.575 adet ve binek araç ithalatı yıllık %79,4 artışla 47.074 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %58,6 artışla 118.284 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %54,2 artışla 96.362 adet seviyesine ulaştı.