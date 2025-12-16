Türkiye’nin motorlu araç satışları 2025’in Ocak-Kasım döneminde %9,6 yükseldi

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Kasım ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %14,7 ve yıllık %9,8 artışla 137.347 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %10,8 artışla 104.795 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %9,6 artarak 1.215.876 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk 11 ayında motorlu araç ihracatı yıllık %4,9 artışla 960.989 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 546.435 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %19 artışla 299.509 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %11,4 artışla 37,13 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %5,6 artışla 10,64 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Kasım ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %14 artışla 98.522 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %18,8 artışla 75.865 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %12,1 artışla 863.155 adet ve binek araç ithalatı yıllık %10,9 artışla 661.271 adet seviyelerinde yer aldı.