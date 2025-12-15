Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,3 arttı

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Kasım ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %0,2 düşüş ve yıllık %10,6 artışla 131.606 adet oldu. Ocak-Kasım döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %4,3 artarak 1.295.031 adet seviyesine çıktı.
Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %1,4 düşüşle 78.955 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %35,1 artışla 52.651 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk 11 ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3,2 düşüşle 796.276 adet ve ticari araç üretimi yıllık %18,9 artışla 498.755 adet seviyelerinde kaydedildi.
Kasım ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %73,5 olurken, Ocak-Kasım döneminde söz konusu oran %66,3 seviyesinde yer aldı.