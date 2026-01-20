 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’te %4 artış kaydetti

Salı, 20 Ocak 2026 12:04:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %5,4 düşüş ve yıllık %0,7 artışla 124.433 adet oldu. Yılın tamamında motorlu taşıt üretimi yıllık %4 artarak 1.419.464 adet seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %7,2 düşüşle 76.262 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %16,3 artışla 48.171 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın tamamında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3,5 düşüşle 872.538 adet ve ticari araç üretimi yıllık %18,7 artışla 546.926 adet seviyelerinde kaydedildi. 

Aralık ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %69,5 olurken, 2025 yılında söz konusu oran %66,5 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,3 arttı

15 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,6 yükseldi

17 Kas | Çelik Haberler

Tosyalı çelik üretiminde karbon salımını 650 kg’a indirdi, 500 kg’ın altı hedefleniyor

14 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %3,1 arttı

13 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %3,5 yükseldi

15 Eyl | Çelik Haberler

Tofaş ve Stellantis üretim sözleşmesi imzaladı

10 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %1,4 arttı

11 Ağu | Çelik Haberler

Honda Türkiye yeni motosiklet fabrikası kuracak

05 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in ilk yarısında %0,1 düştü

14 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %1,4 geriledi

16 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis