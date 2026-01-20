Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’te %4 artış kaydetti

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %5,4 düşüş ve yıllık %0,7 artışla 124.433 adet oldu. Yılın tamamında motorlu taşıt üretimi yıllık %4 artarak 1.419.464 adet seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %7,2 düşüşle 76.262 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %16,3 artışla 48.171 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın tamamında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3,5 düşüşle 872.538 adet ve ticari araç üretimi yıllık %18,7 artışla 546.926 adet seviyelerinde kaydedildi.

Aralık ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %69,5 olurken, 2025 yılında söz konusu oran %66,5 seviyesinde yer aldı.