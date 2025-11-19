 |  Giriş 
Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Ekim ayında %9,1 düştü

Çarşamba, 19 Kasım 2025 15:21:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ekim ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %9,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,7 düşüş göstererek 178.481 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %8,9 ve yıllık %17,4 artışla 87.624 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %49,1'ini oluşturdu. 

Öte yandan Ekim ayında yeni kamyonet kayıtları Eylül ayına kıyasla %18,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19 artış göstererek 20.338 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %11,4'ünü oluşturdu.


