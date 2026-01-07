Türkiye’de araç satışları 2025 yılında %10,5 arttı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları 2025 yılının Aralık ayında aylık %44,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,6 artışla 191.620 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %39,6 ve yıllık %8,5 artışla 146.319 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları ise aylık %60,7 ve yıllık %27,8 yükselerek 45.301 adet seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının tamamında iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %10,5 artışla 1.368.400 adet seviyesine çıktı. Aynı yılda binek araç satışları yıllık %10,6 artışla 1.084.496 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %10 artışla 283.904 adet seviyelerinde yer aldı.