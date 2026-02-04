Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak ayında %9,8 arttı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %60,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,8 artışla 75.362 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %58,3 düşüşle ve yıllık %9,1 yükselişle 61.055 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %95 düşerek ve yıllık %12,6 artarak 14.307 adet seviyesinde kaydedildi.