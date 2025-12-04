Türkiye’de araç satışları 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,2 arttı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Kasım ayında aylık %14,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,8 artışla 132,984 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %15,5 ve yıllık %10,8 artışla 104.795 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları ise aylık %10,7 ve yıllık %6,4 yükselerek 28.189 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %10,2 artışla 1.176.780 adet seviyesine çıktı. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %11 artışla 938.177 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %7,1 artışla 238.603 adet seviyelerinde yer aldı.