Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Kasım ayında %2,6 arttı

Çarşamba, 17 Aralık 2025 14:06:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Kasım ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %2,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,1 düşüş göstererek 183.172 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %9,5 ve yıllık %13,1 artışla 96.003 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %52,4'ünü oluşturdu. 

Öte yandan Kasım ayında yeni kamyonet kayıtları Ekim ayına kıyasla %14,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,7 artış göstererek 23.356 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %12,8’ini oluşturdu.


