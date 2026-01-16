Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Aralık ayında %35,5 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Aralık ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %35,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,8 artış göstererek 248.205 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %53,3 ve yıllık %35,3 artışla 147.173 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %59,3'ünü oluşturdu.

Öte yandan Aralık ayında yeni kamyonet kayıtları Ekim ayına kıyasla %37,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %49,6 artış göstererek 32.113 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %12,9'unu oluşturdu.