Türkiye’nin motorlu araç satışları 2025’te %10 arttı

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %44,1 ve yıllık %12,1 artışla 198.026 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %8,5 artışla 146.319 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları 2025 yılında yıllık %10 artarak 1.413.903 adede yükseldi.

Öte yandan geçtiğimiz yılın tamamında motorlu araç ihracatı yıllık %4,4 artışla 1.057.920 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %8,3 düşüşle 599.687 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %18,3 artışla 330.621 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %11,1 artışla 40,83 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %4,3 artışla 11,77 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Aralık ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %10,3 artışla 135.895 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %6,5 artışla 100.002 adet olarak kaydedildi. 2025 yılında ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %11,8 artışla 999.003 adet ve binek araç ithalatı yıllık %10,3 artışla 761.273 adet seviyelerinde yer aldı.