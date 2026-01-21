 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2025’te %10 arttı

Çarşamba, 21 Ocak 2026 12:26:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %44,1 ve yıllık %12,1 artışla 198.026 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %8,5 artışla 146.319 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları 2025 yılında yıllık %10 artarak 1.413.903 adede yükseldi.

Öte yandan geçtiğimiz yılın tamamında motorlu araç ihracatı yıllık %4,4 artışla 1.057.920 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %8,3 düşüşle 599.687 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %18,3 artışla 330.621 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %11,1 artışla 40,83 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %4,3 artışla 11,77 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Aralık ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %10,3 artışla 135.895 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %6,5 artışla 100.002 adet olarak kaydedildi. 2025 yılında ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %11,8 artışla 999.003 adet ve binek araç ithalatı yıllık %10,3 artışla 761.273 adet seviyelerinde yer aldı. 


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’te %4 artış kaydetti

20 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Aralık ayında %35,5 artış kaydetti

16 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2025 yılında %10,5 arttı

07 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Kasım ayında %2,6 arttı

17 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2025’in Ocak-Kasım döneminde %9,6 yükseldi

16 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,3 arttı

15 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,2 arttı

04 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Ekim ayında %9,1 düştü

19 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,6 yükseldi

17 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10,2 arttı

04 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis