Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %6,7 düştü

Salı, 23 Ağustos 2022 10:39:29 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Temmuz ayında yıllık %11,2 artışla 55.324 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %13 artışla 41.031 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %6,7 düşerek 430.929 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk yedi ayında motorlu araç ihracatı yıllık %2,7 artışla 526.601 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %7,7 düşüşle 298.333 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %21,7 artışla 192.662 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %5,1 artışla 17,56 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %7,1 düşüşle 4,99 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Temmuz ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %1,2 artışla 28.898 adet ve binek araç ithalatı yıllık %2,2 artışla 23.327 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %9,3 düşüşle 236.519 adet ve binek araç ithalatı yıllık %7,4 düşüşle 193.134 adet seviyelerinde yer aldı.