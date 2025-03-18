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Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Şubat döneminde %15 düştü

Salı, 18 Mart 2025 10:40:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Şubat ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %33,3 artış ve yıllık %15,3 düşüşle 93.864 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %7,6 düşüşle 76.021 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %15 düşerek 164.324 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında motorlu araç ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 158.168 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %7,1 düşüşle 93.127 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %12,7 düşüşle 47.825 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %0,9 düşüşle 5,89 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %4,1 artışla 1,69 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Şubat ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %13,6 düşüşle 63.538 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %8,1 düşüşle 51.499 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %12 düşüşle 111.137 adet ve binek araç ithalatı yıllık %9,5 düşüşle 88.917 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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