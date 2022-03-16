Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Şubat döneminde %13,9 düştü

Çarşamba, 16 Mart 2022 12:14:38 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki motorlu araç satışları bu yılın Şubat ayında yıllık %15,1 düşüşle 52.098 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %15,9 düşüşle 37.641 adet oldu. Bununla birlikte Türkiye’deki motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %13,9 düşerek 91.839 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %11,4 düşüşle 146.627 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %13 düşüşle 85.682 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %1,2 artışla 71.334 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %0,7 düşüşle 4,84 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %13,6 düşüşle 1,42 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Şubat ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %10,9 düşüşle 29.448 adet ve binek araç ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 23.964 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %16,5 düşüşle 50.719 ve binek araç ithalatı yıllık %15,5 düşüşle 41.673 adet seviyelerinde yer aldı.