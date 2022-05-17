Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Nisan döneminde %17,9 düştü

Salı, 17 Mayıs 2022 12:04:03 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Nisan ayında yıllık %3,1 düşüşle 62.562 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %5,8 düşüşle 45.564 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %17,9 düşerek 222.574 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında motorlu araç ihracatı yıllık %11,1 düşüşle 301.722 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %20,9 düşüşle 167.795 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %6,8 artışla 113.290 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %0,2 düşüşle 10,33 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %19 düşüşle 2,87 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Nisan ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %7,4 düşüşle 33.615 adet ve binek araç ithalatı yıllık %7 düşüşle 26.736 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %19,6 düşüşle 124.313 ve binek araç ithalatı yıllık %19,1 düşüşle 101.209 adet seviyelerinde yer aldı.